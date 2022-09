palermo24h : Glorius Quartet, le voci messinesi che hanno fatto innamorare Parigi 10 anni a 1000 all’ora -

Gazzetta del Sud

Per un momento di. Per una professione, che non sia solo di fede.Per un momento di. Per una professione, che non sia solo di fede. Glorius Quartet, le voci messinesi che hanno fatto innamorare Parigi: "Dieci anni a 1000 all'ora"