Gli Usa tremano: cosa hanno scoperto su Putin e l'uso della bomba atomica (Di giovedì 22 settembre 2022) Il timore di una minaccia nucleare non è campato in aria. Anche per via di uno stratagemma che Vladimir Putin sta pensando di utilizzare. Un alto dirigente dell'amministrazione Usa in un briefing ha smascherato la strategia del presidente russo: “Putin sta giocando ora la carta nucleare e sta costruendo un altro pretesto legale con i referendum farsa nel Donbass, in modo che, se passano, ogni tentativo dell'Ucraina di riprendere quei territori sarà visto come un attacco alla Russia, consentendo di usare tutte le opzioni”. Nucleare compreso, come annunciato nel discorso alla nazione. “Stiamo mandando un messaggio molto chiaro alla Russia sulle conseguenze dell'escalation. Questo non significa che siamo ciechi di fronte alle dinamiche che potrebbero portare ad una escalation", ha aggiunto il dirigente statunitense. La stessa fonte ha descritto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Il timore di una minaccia nucleare non è campato in aria. Anche per via di uno stratagemma che Vladimirsta pensando di utilizzare. Un alto dirigente dell'amministrazione Usa in un briefing ha smascherato la strategia del presidente russo: “sta giocando ora la carta nucleare e sta costruendo un altro pretesto legale con i referendum farsa nel Donbass, in modo che, se passano, ogni tentativo dell'Ucraina di riprendere quei territori sarà visto come un attacco alla Russia, consentendo di usare tutte le opzioni”. Nucleare compreso, come annunciato nel discorso alla nazione. “Stiamo mandando un messaggio molto chiaro alla Russia sulle conseguenze dell'escalation. Questo non significa che siamo ciechi di fronte alle dinamiche che potrebbero portare ad una escalation", ha aggiunto il dirigente statunitense. La stessa fonte ha descritto ...

