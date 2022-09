Gli stivali rossi di Chiara Ferragni? Sono Fendi e datati 2017 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tornano sotto i riflettori i cuissardes Rockoko di Fendi, già indossati dall'imprenditrice digitale nel 2017. Gesto simbolico di economia circolare o semplice amore per un paio di stilvali che non sembrano essere invecchiati? Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) Tornano sotto i riflettori i cuissardes Rockoko di, già indossati dall'imprenditrice digitale nel. Gesto simbolico di economia circolare o semplice amore per un paio di stilvali che non sembrano essere invecchiati?

