Gli avvocati di Ambra Angiolini contro Silvia Slitti dopo le accuse sulla “casa occupata” | la replica ufficiale

dopo il polverone sollevato ieri, mercoledì 21 settembre, è arrivata la replica degli avvocati di Ambra Angiolini contro Silvia Slitti e le accuse pubblicate sui social. Ambra Angiolini, accusata da Silvia Slitti di occupare la sua casa di Milano pur essendo scaduti i termini del contratto, era stata contattata da Selvaggia Lucarelli per un commento. La conduttrice aveva replicato con: "Ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social". I legali di Ambra Angiolini, infatti, hanno rotto il silenzio con una nota riportata da Repubblica.

