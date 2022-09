Gli aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi: l’ultimo bollettino dall’ospedale (Di giovedì 22 settembre 2022) Stefano Tacconi continua la fase di recupero, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’ex portiere della Juventus dopo l’aneurisma celebrale che lo aveva colpito lo scorso 23 luglio. Trasferito subito in ospedale in condizioni critiche è stato sottoposto ad una serie di interventi e la situazione è nettamente migliorata. Poi è stato trasferito in un centro di riabilitazione e i progressi sono stati interessanti. l’ultimo bollettino sulle condizioni di Tacconi è stato comunicato da Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. “Stefano, dopo un lungo soggiorno presso il presidio riabilitativo, è stato nuovamente ricoverato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 settembre 2022)continua la fase di recupero, arrivanodell’ex portiere della Juventus dopo l’aneurisma celebrale che lo aveva colpito lo scorso 23 luglio. Trasferito subito in ospedale incritiche è stato sottoposto ad una serie di interventi e la situazione è nettamente migliorata. Poi è stato trasferito in un centro di riabilitazione e i progressi sono stati interessanti.diè stato comunicato da Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. “, dopo un lungo soggiorno presso il presidio riabilitativo, è stato nuovamente ricoverato ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 21/09/2022. Gli aggiornamenti su - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 22/09/2022. Gli aggiornamenti su - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Il presidente ucraino spinge per la creazione di un tribunale speciale per punire i crimini di guerra. In Russia sono s… - AngeloR54671811 : RT @spenkita: Gli aggiornamenti quelli belli?? #MarcoMengoniApp -