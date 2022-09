Giuliano De Seta, quattro indagati per la morte del 18enne - Gli studenti contro l'alternanza scuola - lavoro (Di giovedì 22 settembre 2022) ... Anna Maria Zago , al tutor del progetto di alternanza scuola - lavoro e al responsabile della sicurezza della Bc Service (un consulente esterno, come riporta Leggo, ndr). I genitori di Giuliano: '... Leggi su newnotizie (Di giovedì 22 settembre 2022) ... Anna Maria Zago , al tutor del progetto die al responsabile della sicurezza della Bc Service (un consulente esterno, come riporta Leggo, ndr). I genitori di: '...

fattoquotidiano : Giuliano De Seta, un altro studente morto in alternanza scuola-lavoro. Sindacati all’attacco: “Una mattanza frutto… - zazoomblog : Giuliano De Seta quattro indagati per la morte del 18enne Gli studenti contro l’alternanza scuola-lavoro -… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Giuliano De Seta, 18 anni, morto durante lo stage: 4 indagati - peterkama : Giuliano De Seta morto a Noventa durante lo stage, indagati anche la preside e il prof tutor Portogruaro, quattro s… - Open_gol : L’accusa formulata dai pm è di omicidio colposo in concorso -