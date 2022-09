Giulia Salemi mai vista così | “Sta male?” | il dettaglio fa allarmare tutti FOTO

Leggi su specialmag

(Di giovedì 22 settembre 2022)é tornata al GF Vip con un ruolo inedito. L’allarme però é scattato subito, che cosa sta succedendo?Specialmag 20 09 22 (Mediasetplay screenshot)si è guadagnata un posto nello studio del GF Vip dopo aver partecipato per due volte come concorrente. Nell’edizione di due anni fa laebbe un gran successo e conobbe Pierpaolo Pretelli, suo fidanzato da allora. I due infatti non si sono mai lasciati da quando i loro sguardi si sono incrociati dentro la casa più spiata d’Italia. Anche Pierpaolo fa parte del cast, perché si occupa insieme a Soleil Sorge del GF Vip party, trasmissione della piattaforma Mediaset Infinity, che si occupa di interviste approfondimenti del reality.Pier e...