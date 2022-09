Giucas Casella sbotta e replica alle offese di Attilio Romita al GF Vip (Di giovedì 22 settembre 2022) I nuovi vipponi hanno iniziato a sparare a zero sul vecchio cast del Grande Fratello Vip. E se Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti se la sono presa con Alex Belli e Soleil Sorge, Attilio Romita invece ha duramente criticato Giucas Casella. Il giornalista ha dato del ‘vecchio bavoso che fa cose viscide’ al noto paragnosta, che adesso ha replicato su Twitter. L’ex gieffino ha pubblicato un video in cui Attilio fa una sorta di spogliarello (qui per vederlo), ed ha scritto: “Il bue che dice cornuto all asino. Io non ho mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita . La malizia e la cattiveria gratuita sta’ negli occhi di chi guarda . Divertiti Romita“. Giucas si limiterà a questo tweet, oppure chiedere ad ‘Affonsoooooo’ un confronto al GF ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022) I nuovi vipponi hanno iniziato a sparare a zero sul vecchio cast del Grande Fratello Vip. E se Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti se la sono presa con Alex Belli e Soleil Sorge,invece ha duramente criticato. Il giornalista ha dato del ‘vecchio bavoso che fa cose viscide’ al noto paragnosta, che adesso hato su Twitter. L’ex gieffino ha pubblicato un video in cuifa una sorta di spogliarello (qui per vederlo), ed ha scritto: “Il bue che dice cornuto all asino. Io non ho mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita . La malizia e la cattiveria gratuita sta’ negli occhi di chi guarda . Divertiti“.si limiterà a questo tweet, oppure chiedere ad ‘Affonsoooooo’ un confronto al GF ...

trash_italiano : Attilio é palesemente Mario Draghi con la voce di Giucas Casella. #GFVIP - FiumeDiDesideri : RT @Iperborea_: Attilio Romita in due giorni si è messo contro: - la Rai - la famiglia reale inglese - Giucas Casella DUE. GIORNI. http… - Mariolino_22 : RT @Iperborea_: Attilio Romita in due giorni si è messo contro: - la Rai - la famiglia reale inglese - Giucas Casella DUE. GIORNI. http… - RenatoCuccu1 : @koala_targaryen ... romiti ha detto delle cose orribili su giucas casella... non fare la finta ciccia #gfvip - missandy__1 : RT @Iperborea_: Attilio Romita in due giorni si è messo contro: - la Rai - la famiglia reale inglese - Giucas Casella DUE. GIORNI. http… -