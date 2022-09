sportli26181512 : Giroud fa volare la Francia (però Maignan si fa male). Bene Croazia, Belgio ed Olanda: Giroud fa volare la Francia… - dadaleg24 : RT @MemoriesMilan: Oltre che girarsi,sa anche volare #Giroud #franciaaustria - MemoriesMilan : Oltre che girarsi,sa anche volare #Giroud #franciaaustria - mimmo_sardiello : A parte le tonnellate di p@@e che ha il nostro Mariuccio e a parte la pochezza umana di quel pivello di Tonali,qual… - sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: il Milan balla contro Kvara, Simeone fa volare gli azzurri: Milan-Napoli 1-2 Napoli Meret… -

La Gazzetta dello Sport

Dopo un primo tempo silente, nella ripresa la Francia batte 2 - 0 l'Austria grazie alle reti di Mbappé e. Per l'attaccante del Milan è il 49° gol con la maglia transalpina, a due lunghezze da Henry che è il capocannoniere all - time. Kevin De Bruyne disegna calcio (assist e gol) nel successo del ...Kim 7 : che bella la battaglia tutta fisica con, riesce a tenerlo per tutto il match. Mario Rui 7 : un crescendo continuo la sua gara. Ordinato nella gestione del pallone, puntuale nelle ... Giroud fa volare la Francia (però Maignan si fa male). Bene Croazia, Belgio ed Olanda Una serata indimenticabile per il Napoli di Spalletti che dopo Liverpool, Spezia e Rangers batte anche il Milan a San Siro. Mario Rui da applausi, ma non è il solo.Meret 6,5: tre parate importanti. Simili le due su Giroud e Krunic, si allunga bene anche su Messias. Di Lorenzo 6,5: è una corsa continua lungo tutta la fascia. Grande l'applicazione difensiva. Rrahm ...