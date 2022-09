Giovinco, UFFICIALE il ritorno alla Juventus: ecco in che ruolo (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex calciatore di Empoli, Parma, Toronto Juventus torna nella famiglia bianconera con un ruolo del tutto inedito. L’anno scorso la sfortunata esperienza alla Sampdoria L’ex giocatore bianconero Sebastian Giovinco farà parte della Juventus Academy Toronto e oggi ha fatto visito alla Continassa. A renderlo noto è lo stesso club torinese. Giovinco nell’ultima stagione ha giocato con la Sampdoria senza particolari fortune. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex calciatore di Empoli, Parma, Torontotorna nella famiglia bianconera con undel tutto inedito. L’anno scorso la sfortunata esperienzaSampdoria L’ex giocatore bianconero Sebastianfarà parte dellaAcademy Toronto e oggi ha fatto visitoContinassa. A renderlo noto è lo stesso club torinese.nell’ultima stagione ha giocato con la Sampdoria senza particolari fortune. L'articolo proviene da Calcio News 24.

