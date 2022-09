Giovanna Civitillo debutta a E’ sempre mezzogiorno e propone le sagre in Italia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 settembre 2022) Gran sorpresa oggi per il pubblico di E’: nel cast entra. Niente ricette per la moglie di Amadeus, ex ballerina, bravissima nella conduzione,solare ma Antonella Clerici ha pensato per lei a qualcosa di adatto. Gira e va è lo spazio per lei neldi Rai 1. Ci porta su e giù per l’trastoriche, tra voglia di far festa e di stare insieme alla promozione dei prodotti che ogni paese. Si inizia dalla festa del baccalà alla vicentina e Sondrigo dal 15 al 26 settembre ospita questa festa. Se vi piace il baccalà non perdete questa occasione con oltre 80 quintali di baccalà. L’idea di Antonella Clerici e diè quello ...