Giovani promesse: Gavi, l'enfant prodige

Nella puntata di oggi di "Giovani promesse", la rubrica di 11contro11 a cadenza settimanale incentrata sui talenti emergenti del calcio internazionale, andremo ad analizzare la figura del Giovanissimo centrocampista del Barcellona Pablo Martín Páez Gavira, noto come Gavi.

La storia di Gavi

Nato a Los Palacios y Villafranca, comune spagnolo in provincia di Siviglia, il 5 agosto 2004, Gavi è considerato a buon diritto una delle più cristalline Giovani promesse del calcio mondiale. La sua storia è molto recente ed è quasi interamente legata alla Masia – la cantera del Barcellona – in cui Gavi è cresciuto sino ad arrivare nel calcio dei grandi. Dopo aver mosso i suoi primi passi da calciatore in una squadra locale ...

