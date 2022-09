Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022 il 16 ottobre Concorso Poster per gli studenti | scadenza 4 novembre

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il 16si celebra la. "Ogni 16la #Alimentazione è celebrata in 150 paesi per invitare al cambiamento e creare un futuro alimentare migliore e più sostenibile per tutti. Quest’anno lasi celebra in un momento caratterizzato da molte sfide globali, tra cui la pandemia in corso, conflitti armati, cambiamento climatico, rincaro dei prezzi e tensioni internazionali, che hanno ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale e sulla malnutrizione" scrive la FAO in una lettera indirizzata ai docenti. L'articolo .