Giorgia Meloni prenota il futuro: ecco come rilancerò l'Italia (Di giovedì 22 settembre 2022) Le misure da prendere contro il caro bollette. La ricetta per il lavoro. Il cantiere per le riforme, a partire dal presidenzialismo. E poi ancora l'amarezza per gli attacchi della sinistra, la verità sul rapporto con Mario Draghi e, soprattutto, l'orgoglio di poter essere la prima donna a guidare il governo in Italia: «Significherebbe rompere il tetto di cristallo». A quattro giorni dal voto Giorgia Meloni, leader del partito favorito nei sondaggi, parla a Il Tempo e disegna quella che, nei suoi auspici, sarà l'Italia dei prossimi 5 anni. Senza sottrarsi ad argomenti scomodi come il dibattito sulle risorse del Pnrr e la posizione da assumere in Europa nei confronti dell'ungherese Viktor Orban. Presidente Meloni, quali sono i provvedimenti che il governo di centrodestra attuerà nei ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Le misure da prendere contro il caro bollette. La ricetta per il lavoro. Il cantiere per le riforme, a partire dal presidenzialismo. E poi ancora l'amarezza per gli attacchi della sinistra, la verità sul rapporto con Mario Draghi e, soprattutto, l'orgoglio di poter essere la prima donna a guidare il governo in: «Significherebbe rompere il tetto di cristallo». A quattro giorni dal voto, leader del partito favorito nei sondaggi, parla a Il Tempo e disegna quella che, nei suoi auspici, sarà l'dei prossimi 5 anni. Senza sottrarsi ad argomenti scomodiil dibattito sulle risorse del Pnrr e la posizione da assumere in Europa nei confronti dell'ungherese Viktor Orban. Presidente, quali sono i provvedimenti che il governo di centrodestra attuerà nei ...

