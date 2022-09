Giorgia Meloni a Controcampo | «Aborto | la legge non cambierà Cremlino teso | le sanzioni funzionano»

(Di giovedì 22 settembre 2022) L?escalation impressa da Putin con la mobilitazione seppur parziale della Russia la preoccupa presidente? E? la riprova, come già dice qualche analista, che le...

gioporce : RT @DavideR46325615: Michele Gubitosa: 'La deputata di Giorgia Meloni racconta che il RDC non funziona per trovare lavoro? Le ho ricordato… - ExRenziani : RT @La_manina__: La differenza tra le donne iraniane e quelle italiane? Le prime vogliono uscire da una teocrazia che le reprime e mortific… - chiamatemibobo : RT @La_manina__: La differenza tra le donne iraniane e quelle italiane? Le prime vogliono uscire da una teocrazia che le reprime e mortific… - LorenzoZL74 : RT @Capezzone: Se Enrico Letta è davvero convinto di attaccare efficacemente Giorgia Meloni dicendo che lui è @uomo ma femminista”, mentre… - CenturrinoLuigi : RT @DavideR46325615: La copertina del nuovo numero del settimanale tedesco Stern è dedicata a Giorgia Meloni, definita la donna più pericol… -

la Repubblica

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la frase diche ha detto di avere già pronta la squadra dei ministri, a margine di un presidio a Milano contro la ztl di Area B.'Il risultato del governo Draghi - spiega Crisanti al Fatto Quotidiano - potrebbe essere la vittoria di, dobbiamo riprenderci quei voti '. 'Non conosco - prosegue il virologo - fino ... Il dibattito sull'aborto fa volare Giorgia Meloni sui social La squadra dei ministri di un eventuale governo di centrodestra "la faremo insieme, siamo una squadra. Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra si costruisce insieme". A chiarirlo è il l ...Applicare correttamente il piano è "compito dei governi nazionali, ma siamo tutti sulla stessa barca", afferma il membro del Comitato esecutivo dell'Istituto centrale e per questo motivo "servono solu ...