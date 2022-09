Ginnastica artistica | l’Italia maschile torna in gara Sfida alla Turchia | rientra Macchini Grasso guida in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sarà un’intenso weekend per la Nazionale Italiana di. Siin pedana dopo la folgorante medaglia d’argento conquistata nellaa squadre degli Europei un mesetto fa. I Moschettieri di Monaco non saranno impegnati in questo fine settimana, la direzione tecnica ha deciso di seguire giustamente e comprensibilmente altre vie. Gli azzurri affronteranno laa Istanbul in un test amichevole nella giornata di venerdì 23 settembre. Tra gli uomini convocati dal DT Giuseppe Cocciaro spicca Carlo, uno degli migliori interpreti alsbarra che non era presente agli Europei. Grande attesa anche per Andrea Russo, Lorenzo Galli, Lay Giannini, Mario Macchiati, Stefano Patron, Marco ...