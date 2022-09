(Di giovedì 22 settembre 2022) (Roma, 22/9/22) - “Tedeschi e olandesi spieghino il loro ‘no' all'introduzione del tetto per il prezzo del gas. e chiariscano i contenuti dell'accordo franco-tedesco sull'energia. Altro che Orban!” Roma, 22 settembre 2022. In queste ultime ore di campagna elettorale è vietato – come sapete – nominare sondaggi o fare numeri di ogni genere. Ecco perché lo schieramento di sinistra ha cominciato a evocare pericoli di involuzione democratica in caso di vittoria del centrodestra, chiedendo aiuto ai progressisti di altri Paesi (vedi, ad esempio, Scholz e Timmermans). Uno ha detto che i mercati internazionali boccerebbero la svolta a destra dell'Italia, l'altro ha detto di temere fortemente l'agenda sociale della destra e, tutti insieme continuano a ripetere la litania dela favore di Orban. “Ma perché - si chiede il Presidente dell'associazione ‘il Timone per l'Italia' ...

La Sicilia

...30 - 21:00 Via del Principe - Catania Dopo le date, Una fuga in Egitto - Rotta Virtuale ... Un ringraziamento doveroso anche ai maestri sopraffini dei vari comparti:Trimarchi per la ...Dopo le date, Una fuga in Egitto - Rotta Virtuale per l'esilio torna a Catania dal 23 al 25 settembre ... Un ringraziamento doveroso anche ai maestri sopraffini dei vari comparti:... Giancarlo Cremonesi, manager di lungo corso del settore energetico, respinge al mittente i tentativi stranieri di condizionare il voto (Roma, 22/9/22) - “Tedeschi e olandesi spieghino il loro ‘no' all'introduzione del tetto per il prezzo del gas. e chiariscano i contenuti dell'accordo franco-te ...Dopo le date cremonesi, Una fuga in Egitto - Rotta Virtuale per l’esilio torna a Catania dal 23 al 25 settembre in Via del principe, n° 20. Lo spettacolo ...