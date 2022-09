Ghoulam riparte dall’Italia | nuova squadra per l’ex Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ieri pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità: Fabio Cannavaro sarà l’allenatore del Benevento, tornando dunque a collaborare anche con il fratello Paolo. Sarà una Serie B ricca di campioni del mondo: oltre al capitano della magica Nazionale del 2006 ci sono anche Filippo Inzaghi e Fabio Grosso in panchina, mentre c’è chi come Gianluigi Buffon è addirittura ancora in campo a lottare. Cannavaro è pronto ad iniziare con il botto, puntellando la rosa con uno svincolato di lusso. Come riportato da seriebnews, si tratta di Faouzi, ex terzino sinistro del, che ha vestito la maglia azzurra per ben otto stagioni. FOTO: Getty –L’algerino, è risaputo, è stato fermato solamente dagli infortuni, con la doppia rottura del legamento crociato tanto del ginocchio destro quanto di quello ...