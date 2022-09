GF Vip | “Vuole accoppiarsi”: ormoni impazziti nella Casa, primo inciucio vicinissimo [VIDEO] (Di giovedì 22 settembre 2022) Al GF Vip gli ormoni iniziano ad impazzire, sguardi sospetti nella Casa: lui non riesce più a contenersi in nessun modo Alfonso-Signorini (Mediaset Infinity)nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbero scoppiare già i primi amori. Ginevra Lamborghini ha dichiarato di essere impegnata con una persona che l’aspetta fuori, ma Antonino Spinalbese non demorde, la mangia con gli occhi. I due avevano già avuto una chiacchierata approfondita il giorno precedente: Antonino aveva chiesto a Ginevra se fosse impegnata, lei ridendo aveva risposto di sì spiegando di avere una persona all’esterno che l’aspetta all’uscita. A quel punto Antonino aveva fatto una faccia sbigottita, quasi scioccato dalla notizia che non si sarebbe mai immaginato. Dall’altra parte Ginevra ha raccontato anche diverse turbolenze con sua ... Leggi su direttanews (Di giovedì 22 settembre 2022) Al GF Vip gliiniziano ad impazzire, sguardi sospetti: lui non riesce più a contenersi in nessun modo Alfonso-Signorini (Mediaset Infinity)del Grande Fratello Vip potrebbero scoppiare già i primi amori. Ginevra Lamborghini ha dichiarato di essere impegnata con una persona che l’aspetta fuori, ma Antonino Spinalbese non demorde, la mangia con gli occhi. I due avevano già avuto una chiacchierata approfondita il giorno precedente: Antonino aveva chiesto a Ginevra se fosse impegnata, lei ridendo aveva risposto di sì spiegando di avere una persona all’esterno che l’aspetta all’uscita. A quel punto Antonino aveva fatto una faccia sbigottita, quasi scioccato dalla notizia che non si sarebbe mai immaginato. Dall’altra parte Ginevra ha raccontato anche diverse turbolenze con sua ...

MondoTV241 : GF Vip, Maria Teresa Ruta tuona contro Patrizia Rossetti, vuole un confronto in TV #patriziarossetti… - RobyKobayashi : @___Claudias___ @fuffologa @stanzaselvaggia Se Ambra vuole rispetto dovrebbe mantenere i propri impegni. Non è un m… - VOGUEHARS : cji li vuole 2 biglietti vip per dwd a lecce domani alle 18? - LiberoMagazine_ : #PatriziaRossetti è entrata al #GFvip da poco più di 24 ore, ma sembra già decisa a lasciare il programma: ecco per… - Pippero_vip : @matteosalvinimi Ma... Fuori dal matrimonio Gesù non vuole! -