GF Vip | Ginevra Lamborghini | Elettra? Anche Natale facciamo separate

AngoloDV : Gf Vip 7: la contraddizione di Spinalbese su Belen #gfvip7 #gfvip #antoninospinalbese #belen #angolodellenotizie… - news_bologna : Dal rapporto con Elettra al Gf Vip, chi è Ginevra Lamborghini - Nutizieri : Dal rapporto con Elettra al Gf Vip, chi è Ginevra Lamborghini - AngoloDV : GF VIP 7: la serata si anima in casa #gfvip7 #gfvip #elenoireferruzzi #jeru #spinalbese #ginevra… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #AlbertoDePisis: 'Tempo tre giorni e Antonino bacia Ginevra' - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: -

... Antonino Spinalbese è sembrato interessato aLamborghini . Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stmapa Endemol Shine Italy Music: 'Funday' from Bensound.com Gf7, Elenoire ...... intanto, già fa discutere - dentro e fuori la Casa - quello che potrebbe rivelarsi come il preludio di una storia in corso, tra Antonino Spinalbese eLamborghini . I due gieffini, che ...L'ereditiera si è confidata con i coinquilini del GFVIP 7 su come sono ora i rapporti tra lei e la sorella Elettra: la confessione ha scioccato tutti.I “vipponi” da poco entrati nella casa del GF Vip stanno imparando presto e sulla propria pelle che la convivenza tra sconosciuti, sebbene famosi, è tutt’altro che semplice e, soprattutto, può riserva ...