GF VIP | Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e viene censurato | ecco cosa ha detto

(Di giovedì 22 settembre 2022) GF VIP. Non tutti sanno cheè stato, qualche tempo fa, diffidato da– sua storica ex fidanzata – dalre di lei o del loro privato. La relazione tra i due non sembra essere finita nel migliore dei modi, e anche oggi, a distanza di molto tempo ormai, tra i due continuano le frecciatine a distanza. Soprattutto da parte di lui, che si trova nella case del Grande Fratello Vip 7. L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip Il suo ingresso, è doveroso dirlo, all’interno della casa più famosa d’Italia non è di certo farina del suo sacco. Di fatto il parrucchiere si trova lì proprio grazie a, e alla sua relazione, perché lui, di Vip, non ha assolutamente nulla. Ad ogni modo, nella scorsa giornatasi è lasciato sfuggire ...

Altra situazione critica tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: l'ex di Belen Rodriguez si è fatto... Luca Salatino sarebbe dunque finito nelle mire di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello 2022, sebbene in un primo momento la concorrente avesse rivolto gli occhi al bello e misterioso... GF VIP. Non tutti sanno che Antonino Spinalbese è stato, qualche tempo fa, diffidato da Belen Rodriguez – sua storica ex fidanzata – dal parlare di lei o del loro privato. La relazione tra i due non s... Elenoire Ferruzzi ammette di essersi presa una cotta per un Vippone: ecco di chi si tratta e quello che è accaduto.