Gf Vip 7, oltre Alberto De Pisis un'altra Vippona è attratta da Luca Salatino: ecco chi è (Di giovedì 22 settembre 2022) Lunedì è iniziata una nuova edizione del Gf Vip. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nelle vesti di opinioniste. In questi primi giorni all'interno della Casa i vip si stanno conoscendo e non mancano le prime dichiarazioni di interesse. L'ultima in ordine di tempo è da parte di Elenoire Ferruzzi. Come riportato da Biccy.it, la showgirl ha infatti confessato ad Alberto De Pisis di essersi invaghita di Luca Salatino. Proprio ieri anche Alberto aveva rivelato di provare un interesse per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa", ha detto l'ex fidanzato di Taylor Mega, mentre Elenoire ha ribattuto "A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente".

