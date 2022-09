GF Vip 7 | Luca Salatino rivelazione shock Scatta la protesta per la censura

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 settembre 2022)al Grande Fratello Vip 7, sta stringendo rapporti molto profondi, tra cui quello con Elonoire Ferruzzi, con la quale giovedì 22 Settembre 2022, ha avuto una bella e lunga chiacchierata parlando di alcuni momenti difficili della sua vita. Trovandosi d’accordo su diversi aspetti l’ex tronista di Maria De Filippi in modo confidenziale è arrivato ad una dura confessione: ha pensato al suicidio. Si è presentato a Uomini e Donne come un ragazzo complicato, ma nessuno avrebbe mai pensato che avesse dentro un peso così grande. Per fortuna è un periodo ormai passato, sente di aver ormai trovato pace e serenità con l’arrivo di Soraya nella sua vita. I fan insorgono per un messaggio di Sonia Bruganelli L'opinionista avrebbe deciso di bruciare il porro dopo essere ...