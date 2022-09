GF Vip 7, l’opinionista pronta a sputare veleno: lo dimostra il dettaglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle opinioniste del GF Vip 7 ha fatto il suo debutto in prima serata pronta a sputare veleno, quasi come con “una serpe in seno”: sfoggio di lusso sfrenato. Lo scorso lunedì 19 settembre si è aperta in grande stile la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Un debutto in pompa magna per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle opinioniste del GF Vip 7 ha fatto il suo debutto in prima serata, quasi come con “una serpe in seno”: sfoggio di lusso sfrenato. Lo scorso lunedì 19 settembre si è aperta in grande stile la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Un debutto in pompa magna per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MondoTV241 : GF Vip, Sonia Bruganelli non sopporta Giulia Salemi ? L'opinionista chiarisce #soniabruganelli #giuliasalemi… - infoitcultura : Orietta Berti, ecco quanto guadagna per fare l’opinionista al “GF Vip” - zazoomblog : Orietta Berti ecco quanto guadagna per fare l’opinionista al “GF Vip” - #Orietta #Berti #quanto #guadagna - vassilysortino : ORIETTA BERTI INCASSA 10 MILA EURO A PUNTATA PER FARE L’OPINIONISTA AL “GF VIP” (PER 50 PUNTATE!) -