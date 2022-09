GF Vip 7, Attilio Romita censurato per le sue parole contro la famiglia reale (Di giovedì 22 settembre 2022) Attilio Romita ha deciso di prendere la parola, mentre i vipponi seduti in cerchio in giardino commentavano la grandezza della sovrana più longeva della storia del Regno Unito, chiedendo ai suoi compagni come facessero a provare così tanta ammirazione per una donna, che secondo lui era la nemica più grande della principessa Diana. Inoltre domandava come è possibile avere rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale sono presenti stupratori, organizzatori di org.. Subito dopo la regia ha staccato sia i l’audio che le immagini. Molto probabilmente gli autori hanno scelto di censurare per non attirare antipatie del pubblico. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, svelato il motivo del drastico dimagrimento di Giulia Salemi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 settembre 2022)ha deciso di prendere la parola, mentre i vipponi seduti in cerchio in giardino commentavano la grandezza della sovrana più longeva della storia del Regno Unito, chiedendo ai suoi compagni come facessero a provare così tanta ammirazione per una donna, che secondo lui era la nemica più grande della principessa Diana. Inoltre domandava come è possibile avere rispetto e devozione per unanella quale sono presenti stupratori, organizzatori di org.. Subito dopo la regia ha staccato sia i l’audio che le immagini. Molto probabilmente gli autori hanno scelto di censurare per non attirare antipatie del pubblico. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, svelato il motivo del drastico dimagrimento di Giulia Salemi ...

