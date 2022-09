Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e la regia lo censura | ecco cosa stava dicendo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 settembre 2022) Notte di confessioni per. L’hair stylist, ex compagno disi è confidato con Charlie Gnocchi sulla fine della sua storia con la showgirl argentina. Come riportato da Biccy.itha infatti dichiarato: C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Quandoha rivelato che “se ne andava di casa”, laha staccato il collegamento, inquadrando un’altra stanza....