GF Vip 7, Antonino shock su Belen: "Sono scappato di casa", la regia censura (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante sembra che Belen Rodriguez lo abbia diffidato dal parlare di lei nella casa del Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese nella notte si è aperto con i coinquilini e ha raccontato loro cosa succedeva quando lui e Belen litigavano. La regia ha subito censurato cambiando inquadratura, ma Spinalbese aveva già fatto in tempo a fare alcune confessioni inedite. "C'erano i fotografi, i gossip, il suo mondo… Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti" ha raccontato Antonino. "Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo". Qui la regia ha censurato, ma il danno è fatto: come risponderà Belen a queste rivelazioni sulla sua – sulla loro – ...

