George Lucas: il museo di Lucasfilm posticipa l'apertura al 2025 (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Lucas Museum of Narrative Art, museo a opera del regista George Lucas contenente cimeli del cinema, posticipa la sua apertura al 2025. Brutte notizie per tutti coloro che volevano scoprire il prima possibile i contenuti del nuovo Lucas Museum of Narrative Art: il museo di George Lucas avrebbe dovuto aprire i battenti l'anno prossimo ma, secondo quarto riportato da The Hollywood Reporter, l'inaugurazione non avverrà prima del 2025. Ciò significa che l'apertura al pubblico avrà luogo oltre un decennio dopo l'annuncio del progetto. Nonostante vedendo il nome di George Lucas sia naturale pensare che il museo sarà ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) IlMuseum of Narrative Art,a opera del registacontenente cimeli del cinema,la suaal. Brutte notizie per tutti coloro che volevano scoprire il prima possibile i contenuti del nuovoMuseum of Narrative Art: ildiavrebbe dovuto aprire i battenti l'anno prossimo ma, secondo quarto riportato da The Hollywood Reporter, l'inaugurazione non avverrà prima del. Ciò significa che l'al pubblico avrà luogo oltre un decennio dopo l'annuncio del progetto. Nonostante vedendo il nome disia naturale pensare che ilsarà ...

MaxScorda : THX 1138 - L'uomo che fuggì dal futuro - George Lucas THX 1138 – L’uomo che fuggì dal futuro – George Lucas Scheda… - MaxScorda : THX 1138 – L’uomo che fuggì dal futuro – George Lucas - ronniehowlett3 : RT @mtjjapantravel: #AkiraKurosawa was the film director of #TheHiddenFortress (1958), which inspired George Lucas on Star Wars. Akira Ku… - MicheleNigro : Il 17 settembre 1999 usciva in Italia Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma di George Lucas Insinuazioni bi… - Faggio4 : @putino Scusate, il mio commento è sicuramente OT: ma come si veste quel pagliaccio? Pensa di essere in un film di George Lucas? -