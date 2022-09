Genova | scossa di terremoto alle 15 | 39 Ingv | “Magnitudo provvisoria tra 3 | 9 e 4 | 4”

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? TERREMOTO Forte scossa avvertita a Genova ed in gran parte della Liguria. Epicentro vicino al paese… - RaiNews : Scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria 3.9-4.4 nella zona di Genova - RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - DeltaAsti1 : RT @TgLa7: ??BREAKING NEWS?? TERREMOTO Forte scossa avvertita a Genova ed in gran parte della Liguria. Epicentro vicino al paese di Torriglia… - peppe_tweet : RT @RaiNews: Scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria 3.9-4.4 nella zona di Genova -

... secondo una stima preliminare, è avvenuta alle 15.40 pochi chilometri nell'entroterra della Liguria presso Bargagli, non lontano da. Laè avvenuta a circa 10 chilometri di profondità ...Terremoto a, fortemagnituo tra 3.9 e 4.4 avvertita in numerose zone della della città: da Sampierdarena a Recco e Camogli. L'epicentro a Torriglia, pochi chilometri dal capoluogo ligure. In centro ...Un terremoto di magnitudo 4.1, secondo una stima preliminare, è avvenuta alle 15.40 pochi chilometri nell’entroterra della Liguria presso Bargagli, non lontano da Genova. La scossa è avvenuta a circa ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...