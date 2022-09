Gender, Pillon: ‘Da medici italiani protocolli Tavistock per transizione, governo intervenga’ (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è una maggioranza silenziosa di italiani che non si rassegna all’ideologia Gender, all’invasione ideologica cui siamo sottoposti. Abbiamo lottato duramente per fermare il ddl Zan, siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato in questa legislatura, abbiamo anche cercato di introdurre altre norme che andassero a regolare e a limitare lo strapotere delle lobby ideologiche. Io come vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza ho promosso un’indagine conoscitiva sui cambiamenti di sesso, che si è conclusa con una relazione nella quale si dà ampio conto della malpractice sanitaria basata anche in Italia su protocolli riconosciuti fallaci e ormai abrogati in gran parte del sistema sanitario inglese, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla chiusura della clinica Tavistock & ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è una maggioranza silenziosa diche non si rassegna all’ideologia, all’invasione ideologica cui siamo sottoposti. Abbiamo lottato duramente per fermare il ddl Zan, siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato in questa legislatura, abbiamo anche cercato di introdurre altre norme che andassero a regolare e a limitare lo strapotere delle lobby ideologiche. Io come vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza ho promosso un’indagine conoscitiva sui cambiamenti di sesso, che si è conclusa con una relazione nella quale si dà ampio conto della malpractice sanitaria basata anche in Italia suriconosciuti fallaci e ormai abrogati in gran parte del sistema sanitario inglese, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla chiusura della clinica& ...

