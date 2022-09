(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - La Gran Bretagna ha formalmente revocato la moratoria sul "", una tecnica utilizzata per l'estrazione di petrolio e di gas naturale, in vigore nel Regno Unito dal 2019, affermando che il rafforzamento dell'approvvigionamento energetico del Paese è una "priorità assoluta". Il, o fratturazione, è stata osteggiata dai gruppi ambientalisti e da alcune comunità locali, in quanto comporta molti rischi: oltre alla contaminazione dell'acqua, è causa diretta anche dell'inquinamento atmosferico causato dal gas naturale sprigionato durante la perforazione.

lifestyleblogit : GB: sì al fracking contro il caro energia - -

Entilocali-online

I rischi di danni idrogeologici o persino la provocazione di terremoti avevano spinto le autorità britanniche a sospendere le attività dinel Paese. Di, Rees - Mogg ha spiegato oggi ...... porre fine alla moratoria sule abolire i prelievi verdi , che servono a finanziare l'... Se un passo così positivo fosse compiuto, sarebbe un potente atto di resistenzaanni di ... GB: sì al fracking contro il caro energia Ascolta il podcast del Fatto di domani ALTRO CHE RISPARMI: IL PIANO GAS SCRICCHIOLA. Il decreto Aiuti bis è arrivato alla Camera per approvazione. Poi però dovrà tornare al Senato martedì per il via l ...L’arma dell’energia oggi viene utilizzata nel quadro di uno scontro geopolitico senza esclusione di colpi. Uno scontro, che ha una lunga storia alle spalle – per esempio con le prove generali fatte co ...