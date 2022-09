Gb: Bank of England porta tassi al 2,25% (Di giovedì 22 settembre 2022) La Bank of England (BoE) ha annunciato oggi un ulteriore rialzo dei tassi d'interesse nel Regno Unito, il settimo di fila, portandoli dall'1,75% deciso il 4 agosto al 2,25%: con un incremento di mezzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Laof(BoE) ha annunciato oggi un ulteriore rialzo deid'interesse nel Regno Unito, il settimo di fila,ndoli dall'1,75% deciso il 4 agosto al 2,25%: con un incremento di mezzo ...

fisco24_info : Gb: la Bank of England porta i tassi al 2,25%: Settimo incremento di fila sulla scia della Fed, pesa l'inflazione - fisco24_info : Gb: Bank of England porta tassi al 2,25%: Settimo incremento di fila sulla scia della Fed, in recessione dal terzo… - fisco24_info : Gb: Bank of England porta tassi al 2,25%: Settimo incremento di fila sulla scia della Fed, pesa inflazione - EnricoFaraboll1 : La Bank of England ha annunciato un altro grande aumento dei tassi di interesse al 2,25% mentre è alle prese con l'… - DanieleMeloni80 : La Bank of England porta i tasso al 2,25%, il livello più alto dal 2008 a oggi. -