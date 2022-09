Gas: scorte Italia oltre l'88% a 170,72 TWh, Ue aupera l'86,4% (Di giovedì 22 settembre 2022) Hanno superato l'88% le scorte Italiane di gas naturale, portandosi, allo scorso 20 settembre all'88,26% con 170,72 TWh immagazzinati. Nell'intera Unione Europea le scortre sono all'86,46%, con 962,62 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Hanno superato l'88% lene di gas naturale, portandosi, allo scorso 20 settembre all'88,26% con 170,72 TWh immagazzinati. Nell'intera Unione Europea le scortre sono all'86,46%, con 962,62 ...

fisco24_info : Gas: scorte Italia oltre l'88% a 170,72 TWh, Ue aupera l'86,4%: Nei depositi dell'Unione immagazzinati oltre 962,62… - CCKKI : @Amos8125 Se non erro, le nostre scorte di gas ('siamo già al 90%'), coprono un paio di mesi invernali. Insomma arr… - DamatoRicardo : RT @CGzibordi: ma è come l'emergenza della Pandemia per imporre Lockdown e Vaxxini i governi UE hanno accaparrato tutto il gas liquefatto… - fabianaCa35 : RT @fabio_botteon: @LaStampa Dovreste quindi spiegarci perché secondo il ministro Cingolani le scorte erano buone e non si rischiava di non… - fabio_botteon : @LaStampa Dovreste quindi spiegarci perché secondo il ministro Cingolani le scorte erano buone e non si rischiava d… -