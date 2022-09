Funerali della Regina Elisabetta, registrato un caso di positività al Covid: ecco chi è (Di giovedì 22 settembre 2022) Funerali Regina Elisabetta – Un’altra preoccupante notizia scuote la Royal Family. Sono momenti di apprensione, in realtà, non solo per Re Carlo III, ma per tutti i monarchi e capi di Stato che hanno partecipato alle esequie di Elisabetta II. A neanche 48 ore di distanza dall’addio alla Regina di Inghilterra, infatti, è stato registrato un caso di positività al Covid tra gli ospiti illustri giunti a Londra per l’ultimo saluto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Carlo III, parla il presunto figlio: cosa vuole, l’appello ad Harry Qualcuno dice che i Funerali della Regina Elisabetta resteranno a lungo l’evento più seguito ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022)– Un’altra preoccupante notizia scuote la Royal Family. Sono momenti di apprensione, in realtà, non solo per Re Carlo III, ma per tutti i monarchi e capi di Stato che hanno partecipato alle esequie diII. A neanche 48 ore di distanza dall’addio alladi Inghilterra, infatti, è statoundialtra gli ospiti illustri giunti a Londra per l’ultimo saluto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Carlo III, parla il presunto figlio: cosa vuole, l’appello ad Harry Qualcuno dice che iresteranno a lungo l’evento più seguito ...

pietroraffa : La conduttrice Olga Skabeeva ha sostenuto in tv che la Russia avrebbe dovuto effettuare un attacco nucleare durante… - VauroSenesi : FUNERALI DELLA REGINA... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #20settembre #ElizabethII… - fanpage : La regina Margherita II di Danimarca è risultata positiva al Covid dopo i funerali della #QueenElizabethII - e_cavagna : La folla in fila ai funerali della regina smentisce lo stile di vita occidentale - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: A Pianello di Ostra (Ancona) l'ultimo saluto a 4 delle 11 vittime dell'alluvione. La cerimonia funebre per Andrea e Giuse… -