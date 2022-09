Fuga dalla Russia dopo l’ordine di Putin sulla ‘mobilitazione parziale’: proteste e voli pieni. Su Google si cerca ‘come rompersi un braccio’ (Di giovedì 22 settembre 2022) Dall’inizio della guerra, le autorità russe hanno ripetutamente negato la necessità di una mobilitazione generale. Questo non ha impedito al presidente Vladimir Putin di dichiarare la mobilitazione parziale scatenando confusione nel Paese e alimentando il panico tra coloro che temono di essere presto coinvolti direttamente nel conflitto in corso. Non è ancora chiaro chi riceverà la proroga della mobilitazione e se ai riservisti sarà impedito di lasciare la Russia. Ma già alla vigilia delle previste dichiarazioni di Putin e Shoigu, i russi hanno iniziato a interessarsi attivamente ai modi per fuggire all’estero. dopo le prime notizie di mobilitazione, il numero di domande “come scappare dalla Russia” su Google è aumentato vertiginosamente. ?entinaia di militari di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Dall’inizio della guerra, le autorità russe hanno ripetutamente negato la necessità di una mobilitazione generale. Questo non ha impedito al presidente Vladimirdi dichiarare la mobilitazione parziale scatenando confusione nel Paese e alimentando il panico tra coloro che temono di essere presto coinvolti direttamente nel conflitto in corso. Non è ancora chiaro chi riceverà la proroga della mobilitazione e se ai riservisti sarà impedito di lasciare la. Ma già alla vigilia delle previste dichiarazioni die Shoigu, i russi hanno iniziato a interessarsi attivamente ai modi per fuggire all’estero.le prime notizie di mobilitazione, il numero di domande “come scappare” suè aumentato vertiginosamente. ?entinaia di militari di ...

