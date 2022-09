Frasi sul tempo: citazioni e aforismi per viverlo al meglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Si tratta di qualcosa di intangibile, che sfugge fra le dita, ma che ha degli effetti immanenti sulla vita di qualsiasi essere vivente. Le Frasi sul tempo, per noi esseri umani, possono essere uno stimolo per apprezzarlo e viverlo nel migliore dei modi. Se ci sembra che ci stia sfuggendo di mano, se il suo passare inesorabilmente ci mette paura e vogliamo trovare il modo per sfruttarlo e non esserne vittime, ecco che DiLei ci viene in soccorso con una selezione delle citazioni e degli aforismi più suggestivi sull’annoso argomento. Frasi sul tempo e la vita Le Frasi sul tempo, per forza di cose, parlano della vita. L’esistenza di tutti è scandita dal tempo, che viene scandito a sua volta dagli impegni, dagli obblighi, ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) Si tratta di qualcosa di intangibile, che sfugge fra le dita, ma che ha degli effetti immanenti sulla vita di qualsiasi essere vivente. Lesul, per noi esseri umani, possono essere uno stimolo per apprezzarlo enel migliore dei modi. Se ci sembra che ci stia sfuggendo di mano, se il suo passare inesorabilmente ci mette paura e vogliamo trovare il modo per sfruttarlo e non esserne vittime, ecco che DiLei ci viene in soccorso con una selezione dellee deglipiù suggestivi sull’annoso argomento.sule la vita Lesul, per forza di cose, parlano della vita. L’esistenza di tutti è scandita dal, che viene scandito a sua volta dagli impegni, dagli obblighi, ...

tsynz91 : @kyurcie studiato ?????? la mia prof di spagnolo ci aveva dato 10 esercizi con 11 frasi ciascuno da fare e riscrivere sul quaderno ???? - Idee_sb : Quanto è brutta stare al sole ed avere freddo? #gfvip per altre frasi e appunti sul giorno seguimi - METRO_POLITANS : @KeyshonIMP @Z_ARWAR @Gianluc78666977 @rusembitaly ma se non riesci nemmeno a capire due semplici frasi ('ho scritt… - BrunoPolitics : @Ivan_Grieco @CarloCalenda @TgLa7 @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @LegaSalvini @berlusconi… - NemNemecsek : RT @_magnopaolo_: 2) IL PROGRAMMA NEL MERITO Mentre Letta fa una campagna incentrata sul 'scegli noi non gli altri' e nel CDX si fa campag… -