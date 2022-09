Frasi sul tempo che passa: le citazioni, le poesie e gli aforismi più suggestivi (Di giovedì 22 settembre 2022) Il tempo, se non lo si vive con lo spirito giusto, è il più grande nemico della mente umana. La paura che sfugga prima ancora di rendersene conto accumuna la maggior parte delle persone. Le Frasi sul tempo che passa, le riflessioni di personaggi celebri e meno celebri, possono aiutare a trovare la chiave per affrontare serenamente una condizione immutabile. L’importante, rispetto allo scorrere della vita, è cercare di fare in modo che ogni giorno sia pieno, che non ci siano rimpianti o rimorsi, che non rimangano Frasi non dette, confessioni non rivelate. Ecco perché DiLei ha raccolto le citazioni, gli aforismi e le poesie più significative sul tema. Frasi sul tempo che passa per il compleanno Le ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) Il, se non lo si vive con lo spirito giusto, è il più grande nemico della mente umana. La paura che sfugga prima ancora di rendersene conto accumuna la maggior parte delle persone. Lesulche, le riflessioni di personaggi celebri e meno celebri, possono aiutare a trovare la chiave per affrontare serenamente una condizione immutabile. L’importante, rispetto allo scorrere della vita, è cercare di fare in modo che ogni giorno sia pieno, che non ci siano rimpianti o rimorsi, che non rimanganonon dette, confessioni non rivelate. Ecco perché DiLei ha raccolto le, glie lepiù significative sul tema.sulcheper il compleanno Le ...

tsynz91 : @kyurcie studiato ?????? la mia prof di spagnolo ci aveva dato 10 esercizi con 11 frasi ciascuno da fare e riscrivere sul quaderno ???? - Idee_sb : Quanto è brutta stare al sole ed avere freddo? #gfvip per altre frasi e appunti sul giorno seguimi - METRO_POLITANS : @KeyshonIMP @Z_ARWAR @Gianluc78666977 @rusembitaly ma se non riesci nemmeno a capire due semplici frasi ('ho scritt… - BrunoPolitics : @Ivan_Grieco @CarloCalenda @TgLa7 @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @LegaSalvini @berlusconi… - NemNemecsek : RT @_magnopaolo_: 2) IL PROGRAMMA NEL MERITO Mentre Letta fa una campagna incentrata sul 'scegli noi non gli altri' e nel CDX si fa campag… -