Francia-Austria, infortunio per Maignan: problema al polpaccio per il portiere del Milan (Di giovedì 22 settembre 2022) Tegola in casa Milan per le notizie che arrivano da Parigi. Secondo quanto riportano i colleghi francesi, il portiere rossonero Mike Maignan, sostituito all'intervallo in Francia-Austria, avrebbe rimediato un infortunio al polpaccio. Una notizia davvero pessima per Pioli, visto che potrebbe perdere il suo estremo difensore, per molti il migliore del campionato, per qualche partita, qualora la diagnosi fosse confermata. Sostituito all'intervallo, ma non per un problema fisico, anche Giroud. SportFace.

