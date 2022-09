Francia-Austria, il solito Mbappè: dribbla tutti e gol da applausi (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Solo Kylian Mbappè poteva sbloccare una partita ostica come Francia-Austria. E ci ha pensato proprio la stella del Psg a firmare l’1-0 del match di Nations League. Ricevuta palla da Giroud, il fantasista ha saltato metà difesa avversaria, si è presentato in area e ha lasciato partire un destro imprendibile per Pentz. Una grande giocata di Mbappè, che realizza uno dei gol più belli di questa pausa nazionali. Con le Finals svanite, la Francia allontana lo spettro della retrocessione. Si tratta del gol numero 29 per Mbappè in nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Solo Kylianpoteva sbloccare una partita ostica come. E ci ha pensato proprio la stella del Psg a firmare l’1-0 del match di Nations League. Ricevuta palla da Giroud, il fantasista ha saltato metà difesa avversaria, si è presentato in area e ha lasciato partire un destro imprendibile per Pentz. Una grande giocata di, che realizza uno dei gol più belli di questa pausa nazionali. Con le Finals svanite, laallontana lo spettro della retrocessione. Si tratta del gol numero 29 perin nazionale. SportFace.

AntoVitiello : Secondo @RMCsport problema al polpaccio per Mike #Maignan che viene sostituito per il secondo tempo di Francia-Austria - AngeloCiocca : “La #Francia non fornirà più energia elettrica all’Italia a causa della crisi energetica. Parigi pesa per il 5% del… - sportface2016 : Tegola per il #Milan: problema al polpaccio per Mike #Maignan in #FranciaAustria, sostituito all'intervallo - milansette : Francia, Giroud punisce l'Austria con un colpo di testa: raddoppio dei transalpini #acmilan #rossoneri - JorgjiG : Mike #Maignan sostituito a fine primo tempo in #Francia #Austria per un problema al polpaccio sinistro ?? Al momento… -