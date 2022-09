Francia-Austria, gol di Giroud: colpo di testa perfetto del bomber del Milan (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Notizie agrodolci da Parigi per il Milan, visto che dopo l’infortunio di Mike Maignan, c’è però il gol di Olivier Giroud in Francia-Austria. Solito stacco di testa imperioso dell’attaccante rossonero, che non perdona e firma il 2-0 dimostrando di essere in grandissima forma in questo avvio di stagione. Un messaggio a Deschamps in chiave convocazioni per il Mondiale, in alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Notizie agrodolci da Parigi per il, visto che dopo l’infortunio di Mike Maignan, c’è però il gol di Olivierin. Solito stacco diimperioso dell’attaccante rossonero, che non perdona e firma il 2-0 dimostrando di essere in grandissima forma in questo avvio di stagione. Un messaggio a Deschamps in chiave convocazioni per il Mondiale, in alto ecco il. SportFace.

