Francia-Austria, brutte notizie per Pioli: il calciatore del Milan esce per infortunio (Di giovedì 22 settembre 2022) La sfida tra Francia e Austria valevole per la quinta giornata di Nations League, porta brutte notizie in casa Milan: un calciatore, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo. Il giocatore in questione è il super-portiere Mike Maignan, uscito all’intervallo e sostituito dal portiere del West Ham, Alphonse Areola. maignan infortunio Francia Secondo quanto riportato da RMC Sport, il portiere del Milan avrebbe un problema al polpaccio. La sostituzione, in ogni caso, sembra esser stata scelta a scopo precauzionale. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli aggiornamenti per comprendere meglio le condizioni del portiere francese. Ciò che è certo, è che Stefano Pioli, dopo le varie assenze che ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) La sfida travalevole per la quinta giornata di Nations League, portain casa: un, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo. Il giocatore in questione è il super-portiere Mike Maignan, uscito all’intervallo e sostituito dal portiere del West Ham, Alphonse Areola. maignanSecondo quanto riportato da RMC Sport, il portiere delavrebbe un problema al polpaccio. La sostituzione, in ogni caso, sembra esser stata scelta a scopo precauzionale. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli aggiornamenti per comprendere meglio le condizioni del portiere francese. Ciò che è certo, è che Stefano, dopo le varie assenze che ...

AntoVitiello : Secondo @RMCsport problema al polpaccio per Mike #Maignan che viene sostituito per il secondo tempo di Francia-Austria - AngeloCiocca : “La #Francia non fornirà più energia elettrica all’Italia a causa della crisi energetica. Parigi pesa per il 5% del… - sportface2016 : Tegola per il #Milan: problema al polpaccio per Mike #Maignan in #FranciaAustria, sostituito all'intervallo - pbrex668 : RT @PianetaMilan: @acmilan, #Maignan sostituito in Francia-Austria: problemi al polpaccio @acmilan #milan #acmilan #sempremilan https://t… - Etzi2891 : RT @AntoVitiello: Secondo @RMCsport problema al polpaccio per Mike #Maignan che viene sostituito per il secondo tempo di Francia-Austria -