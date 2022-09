Francesco Totti vuole fare pace con Ilary: “Sono pentito, ecco perché ho detto quelle cose” (Di giovedì 22 settembre 2022) Francesco Totti sta pensando di ritrattare alcune delle dichiarazioni fatte nel corso dell’intervista bomba a Il corriere della sera. Questo è quello che afferma Oggi, secondo cui l’ex calciatore non vorrebbe incorrere in una escalation. Il divorzio tra lui e Ilary Blasi infatti sembra stia per diventare una vera e propria guerra. Ricordiamo quando Sono comparse le prime voci riguardo una loro crisi di coppia. All’epoca l’uomo girò un video sui social in cui chiese di interrompere la divulgazione del gossip, soprattutto per non fare del male ai tre figli nati da questo lungo amore. A distanza di tempo, però, sembra che a Francesco Totti del benessere dei figli non interessi poi molto. Il desiderio di attaccare e di rovinare l’immagine della sua ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 settembre 2022)sta pensando di ritrattare alcune delle dichiarazioni fatte nel corso dell’intervista bomba a Il corriere della sera. Questo è quello che afferma Oggi, secondo cui l’ex calciatore non vorrebbe incorrere in una escalation. Il divorzio tra lui eBlasi infatti sembra stia per diventare una vera e propria guerra. Ricordiamo quandocomparse le prime voci riguardo una loro crisi di coppia. All’epoca l’uomo girò un video sui social in cui chiese di interrompere la divulgazione del gossip, soprattutto per nondel male ai tre figli nati da questo lungo amore. A distanza di tempo, però, sembra che adel benessere dei figli non interessi poi molto. Il desiderio di attaccare e di rovinare l’immagine della sua ...

