Francesco Totti si fa beffe di Ilary Blasi: ecco l'ultimo acquisto da 300mila per Noemi Bocchi (Di giovedì 22 settembre 2022) Francesco Totti continua a fare una vita agiata. Nei giorni scorsi ll'ex capitano della Roma ha fatto un acquisto che possono permettersi in pochi. Molti hanno visto questa mossa come uno sfregio alla sua (ormai) ex moglie Ilary Blasi. Vediamo cos'è successo. A febbraio 2022 Dagospia pubblicò una bomba delle sue: Francesco Totti e Ilary Blasi stavano per lasciarsi. Una pesante crisi di coppia ormai aveva travolto l'ex coppia più invidiata d'Italia. A breve distanza dall'articolo di Dagospia, Ilary e Francesco comparvero in pubblico con i loro tre figli per una cena in famiglia organizzata allo scopo di scacciare quelle voci. A dirla tutta, però, le dichiarazioni del Capitano furono un lungo giro di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 settembre 2022)continua a fare una vita agiata. Nei giorni scorsi ll'ex capitano della Roma ha fatto unche possono permettersi in pochi. Molti hanno visto questa mossa come uno sfregio alla sua (ormai) ex moglie. Vediamo cos'è successo. A febbraio 2022 Dagospia pubblicò una bomba delle sue:stavano per lasciarsi. Una pesante crisi di coppia ormai aveva travolto l'ex coppia più invidiata d'Italia. A breve distanza dall'articolo di Dagospia,comparvero in pubblico con i loro tre figli per una cena in famiglia organizzata allo scopo di scacciare quelle voci. A dirla tutta, però, le dichiarazioni del Capitano furono un lungo giro di ...

