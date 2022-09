Francesco Totti, la ‘famiglia si allarga’: il colpo di scena ha spiazzato tutti (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo aver reso ufficiale la sua relazione con Noemi Bocchi, Francesco Totti è stato oggetto di un’altra notizia di cronaca rosa che vede l’allargamento della famiglia. Di che cosa si tratta in dettaglio? Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare di Francesco Totti e di Ilary Blasi e del loro matrimonio finito nel peggiore dei modi. La conduttrice punta il dito contro l’ex calciatore mentre quest’ultimo fa lo stesso contro il volto guida dell’Isola dei famosi. Per il bene dei figli adesso bisogna mantenere il silenzio e cercare un accordo che possa fare in modo che le cose finiscano senza che la prole ne soffra ancora di più. Sappiamo infatti che uno divorzio non è facile da affrontare per nessuno, né tantomeno per i figli di una delle coppie più famose della TV. È ufficiale la storia tra Noemi ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo aver reso ufficiale la sua relazione con Noemi Bocchi,è stato oggetto di un’altra notizia di cronaca rosa che vede l’allargamento della famiglia. Di che cosa si tratta in dettaglio? Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare die di Ilary Blasi e del loro matrimonio finito nel peggiore dei modi. La conduttrice punta il dito contro l’ex calciatore mentre quest’ultimo fa lo stesso contro il volto guida dell’Isola dei famosi. Per il bene dei figli adesso bisogna mantenere il silenzio e cercare un accordo che possa fare in modo che le cose finiscano senza che la prole ne soffra ancora di più. Sappiamo infatti che uno divorzio non è facile da affrontare per nessuno, né tantomeno per i figli di una delle coppie più famose della TV. È ufficiale la storia tra Noemi ...

