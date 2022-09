Follia al San Camillo: il catetere rimane incastrato dentro, lui picchia quattro infermiere e le guardie giurate (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Era appena stato traferito dal Grassi di Ostia presso l’Ospedale San Camillo, ma una volta giunto sul posto ha dato di matto all’improvviso, e in realtà non proprio senza motivazione se ci concediamo lo sforzo immaginativo di metterci nei suoi panni. Pare, infatti, che il paziente dovesse essere trasferito per un intervento delicato di rimozione di una porzione di catetere rimasto incastrato nella vescica a seguito di un altro intervento. Ma le cose hanno preso una piega decisamente diversa. Il fatto che stiamo per raccontarvi è andato in scena nella prima serata di ieri, mercoledì 21 settembre, intorno alle 19.30. Aggredisce quattro infermiere che volevano rimuovergli il catetere Una volta giunto al pronto soccorso, il soggetto in questione ha dato il meglio di sé: oltre a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Era appena stato traferito dal Grassi di Ostia presso l’Ospedale San, ma una volta giunto sul posto ha dato di matto all’improvviso, e in realtà non proprio senza motivazione se ci concediamo lo sforzo immaginativo di metterci nei suoi panni. Pare, infatti, che il paziente dovesse essere trasferito per un intervento delicato di rimozione di una porzione dirimastonella vescica a seguito di un altro intervento. Ma le cose hanno preso una piega decisamente diversa. Il fatto che stiamo per raccontarvi è andato in scena nella prima serata di ieri, mercoledì 21 settembre, intorno alle 19.30. Aggredisceche volevano rimuovergli ilUna volta giunto al pronto soccorso, il soggetto in questione ha dato il meglio di sé: oltre a ...

