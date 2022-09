Flavio Insinna, tutto quello che non sapete di lui. Vi sveliamo alcuni segreti (Di giovedì 22 settembre 2022) Flavio Insinna, conosciamo meglio il noto conduttore Rai. Vi sveliamo tutti i particolari della sua vita privata. Curiosi? Per il simpaticissimo Flavio Insinna non occorrono grandi presentazioni poiché è tra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 22 settembre 2022), conosciamo meglio il noto conduttore Rai. Vitutti i particolari della sua vita privata. Curiosi? Per il simpaticissimonon occorrono grandi presentazioni poiché è tra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

indiepatico : Che numero Flavio Insinna, mica lo sapevo che era così forte come calciatore - bellaecara : È giunto il momento di fondare il movimento: Bimbe di Flavio Insinna. @insinnaflavio il mondo è pieno di Insinners… - _dontbebad_ : Mi manca Flavio Insinna a quest'ora in tv ?? - giorgiaherself : Mimàdreh ottantacinquenne che si è ritrovata ‘sta notizia scritta coi piedi in homepage sul cellulare e ha pensato… - Telebari : Bari vecchia, Flavio Insinna a lezioni di orecchiette da Nunzia: 'Ma non è cosa sua' - #Bari #Notizie #News -… -