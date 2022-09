Flamenco e atmosfere moresche | due giorni di festa e cultura andalusa per il Calendario Di Meo 2023

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sabato 8 ottobre il Real Alcázar di Siviglia, il Palazzo Reale più antico d’Europa ancora in uso e massima espressione dell’architettura mudéjar, accoglie l’attesa serata di gala per la presentazione della XXI Edizione deld’arte Di Meo, che quest’anno celebra il legame tra Napoli e Siviglia. La serata evento, in stile moresco, è riservata a un esclusivo parterre di 300 invitati provenienti da tutta Europa. Accolti dai fratelli Roberto e Generoso Di Meo, gli ospiti varcheranno la soglia del celebre palazzo novecentesco, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, per scoprire ilDi Meorealizzato dall’Associazionele “Di Meo vini ad arte”. Un vero e proprio oggetto d’arte e da collezione, da sfogliare, pagina dopo pagina, per scoprire o ri-scoprire le ...