(Di giovedì 22 settembre 2022)– Ladisi è aggiudicata i Tre, massimo riconoscimento per la prestigiosa guida Pizzerie d’Italia 2023, con 92 punti. Un risultato sorprendente per il pizzaiolo Luca Pezzetta, che ha aperto il suo locale a via della Torrelo scorso dicembre, insieme a Jacopo Rocchi. Il progetto di Pezzetta è caratterizzato da una selezione quotidiana delle materie prime all’asta del pesce die presso le aziende del territorio circostante: quella diè “una pizza consapevole” anche per le tecniche utilizzate con gli impasti e il grande lavoro con i lieviti e sulla filiera del grano. In questi ultimi mesi, Pezzetta si è dedicato alla produzione ...

AGR_web : Fiumicino, tre spicchi di Gambero rosso alla pizzeria 'Clementina' 'Apprendiamo con gioia che la Pizzeria Clementin… - ilfaroonline : Fiumicino: la Pizzeria Clementina conquista i Tre Spicchi Gambero Rosso -

Venne a sapere da un amico in Polizia che avevano preso un volo dall'aeroporto dialla ... stanziatosi in Catalogna da qualche anno, aveva aperto unaa Platja d'Aro sulla Costa Brava ...... per volare dalla capitale per Londra si parte da 187 euro (con opzione combinata- ... costa di più mangiare al ristorante (+4,8%), ma anche optare per un pasto in(+5,4%) o un ...Questo riconoscimento si aggiunge alle Tre Rotelle per Sancho la cui pizza Marinara con alici fresche ha di recente ottenuto il marchio De.C.O del Comune di Fiumicino ...