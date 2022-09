Fiorentina, Sky: “Sirene inglesi per Sottil” (Di giovedì 22 settembre 2022) Fiorentina Sottil- Ritorna a lavoro la Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo il riposo effettuato, reduce dalla vittoria contro il Verona per 2-0 di domenica. Mercato in continuo aggiornamento in casa Fiorentina dove, il presidente dei Viola: Rocco Commisso continua la ricerca di giovani talenti. Nelle ultime ore come riferito da Sky, è entrato nel mirino di due squadri inglese: Riccardo Sottil, esterno d’attacco dei Toscani. L’ottimo avvio di campionato di Sottil ha riscosso l’interesse di due club di Premier League nei confronti del figlio d’arte: attualmente quelli di Leicester e Brighton sono solamente sondaggi. Il club viola però ha ben in testa come comportarsi con Sottil: l’obiettivo è quello di tenerlo a lungo, anche perché il ragazzo sta migliorando a vista ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Ritorna a lavoro ladi Vincenzo Italiano dopo il riposo effettuato, reduce dalla vittoria contro il Verona per 2-0 di domenica. Mercato in continuo aggiornamento in casadove, il presidente dei Viola: Rocco Commisso continua la ricerca di giovani talenti. Nelle ultime ore come riferito da Sky, è entrato nel mirino di due squadri inglese: Riccardo, esterno d’attacco dei Toscani. L’ottimo avvio di campionato diha riscosso l’interesse di due club di Premier League nei confronti del figlio d’arte: attualmente quelli di Leicester e Brighton sono solamente sondaggi. Il club viola però ha ben in testa come comportarsi con: l’obiettivo è quello di tenerlo a lungo, anche perché il ragazzo sta migliorando a vista ...

fly_tur_sky : @Torrenapoli1 Certo, il Milan aggrediva con 6/7 giocatori e normale che un po' ti devi abassare, però non siamo mai… - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: La Serie A è su DAZN e Sky: assegnazione televisiva e calendario fino alla 16^ giornata #Atalanta #Bologna #calendari… - SkyTG24 : Serie A, la Juventus perde a Monza. Vincono Lazio e Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina-Hellas Verona 2-0: video, gol e highlights: La prima rete di Ikonè in Serie A e il ritorno con gol di Ni… - SportsMwalimu : Juventus this season: ? vs Sassuolo ?? vs Sampdoria ?? vs Roma ? vs Spezia ?? vs Fiorentina ? vs PSG ?? vs Salternitan… -