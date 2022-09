Fiorentina, Italiano insegue la prima vittoria in Conference League (Di giovedì 22 settembre 2022) La terza chiamata europea dovrà essere quella buona per la Fiorentina che, in questo momento burrascoso, deve aggrapparsi forte al suo mister e ritrovare il giusto sentiero tracciato lo scorso anno. Gli animi non sono di certo calmi in questi giorni a Firenze, ma il tecnico Vincenzo Italiano ha tutte le carte in tavola per ribaltare la situazione. L’ultima vittoria in campionato (2-0 all’Hellas Verona) ha regalato più tranquillità, ma i toscani dovranno conquistare la prima affermazione anche in sede di Conference League. Un amaro “bentornati” Vincenzo Italiano (Credit foto – pagina Facebook ACF Fiorentina Brasil)Il debutto in Conference League contro la società lettone Rfs Riga ha lasciato amarezza e rimpianto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) La terza chiamata europea dovrà essere quella buona per lache, in questo momento burrascoso, deve aggrapparsi forte al suo mister e ritrovare il giusto sentiero tracciato lo scorso anno. Gli animi non sono di certo calmi in questi giorni a Firenze, ma il tecnico Vincenzoha tutte le carte in tavola per ribaltare la situazione. L’ultimain campionato (2-0 all’Hellas Verona) ha regalato più tranquillità, ma i toscani dovranno conquistare laaffermazione anche in sede di. Un amaro “bentornati” Vincenzo(Credit foto – pagina Facebook ACFBrasil)Il debutto incontro la società lettone Rfs Riga ha lasciato amarezza e rimpianto ...

